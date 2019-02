VVD Deventer: "De Viking is gestrand"

Gisteravond bleek tijdens een bijpraatsessie met de Deventer gemeenteraad dat de bouw van De Viking in het slechtste geval vier miljoen euro meer gaat kosten. "Het is een situatie waarin we al jaren zitten", stelt Donkers. "Waarin we nu tot een soort van conclusie komen dat we er geld in blijven stoppen, maar dat we niet weten wanneer er ooit een pand staat. Of die ooit daadwerkelijk wordt gebruikt waarvoor we ooit zeven miljoen euro hebben uitgegeven en hebben klaargezet."

'Stoppen realistisch'

Niet alleen de bouwkosten blijken hoger te zijn dan verwacht. Ook heeft de directie van het theater berekend dat de subsidie van 445 duizend euro per jaar niet toereikend is, maar dat de subsidie zeker drie ton hoger moet worden. Volgens Donkers is stoppen een realistische optie. "We lopen straks het risico dat er een gebouw staat, maar dat er geen exploitant is. En dan moet je je afvragen: ga je nu door met de plannen die er zo liggen? Of ga je denken aan alternatieven, bijvoorbeeld een andere invulling van het gebouw."

Andere invulling

Donkers vindt wel dat het gebouw er moet komen. "Er is enorm veel geïnvesteerd, dat kunnen we ook onmogelijk teniet doen. Dat geld is uitgegeven. Dus we moeten kijken hoe we op een fatsoenlijke manier een invulling gaan geven aan dat gebouw. Er zijn veel commerciële instellingen in Deventer met een vraag naar ruimte. We kunnen kijken of daar een mogelijkheid in zit. Maar ook hopen we dat de wethouder van cultuur verschillende scenario's gaat geven, zodat het geld dat nu is geïnvesteerd in ieder geval niet verloren gaat."