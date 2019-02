Deel dit artikel:













Gewonde en auto op de kop na aanrijding in Zwolle De auto belandde op de kop door de aanrijding (Foto: News United / Stefan Verkerk)

Een automobilist is vanochtend gewond geraakt na een aanrijding met een andere auto op de Ceintuurbaan in Zwolle. Hierbij is één van de auto's op de kop beland.

Door het ongeluk staat het verkeer vast. Beide auto's moeten worden weggesleept.