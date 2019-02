Ook na nieuw overleg: streep door paasvuur in Goor

De Hogenkamp was in beeld als locatie, maar dit stuitte op veel verzet van bewoners (Foto: RTV Oost)

Het paasvuur in Goor gaat écht niet door. Stichting LOER heeft na een nieuw overleg met burgemeester Nauta van de gemeente Hof van Twente besloten om de editie van dit jaar te cancelen. "Het wordt te kort dag om alles nog te regelen", legt voorzitter Hennie Smit uit.

Traditioneel werd het paasvuur gehouden op het Roelofsenterrein, maar dat is geen optie meer omdat hier huizen komen. Het veld op De Hogenkamp was in beeld als alternatief, maar dat leverde veel onrust op bij omwonenden.

Volgens voorzitter Smit waren er nieuwe locaties in beeld, maar dat bleek op korte termijn niet haalbaar. "De afgelopen jaren konden we op de automatische piloot alles regelen, dat lukt nu niet. We zijn vrijwilligers en doen alles in de avonduren", legt Smit uit.

Volgens de voorzitter moet de vergunningaanvraag over drie dagen binnen zijn. "Dat gaan we al niet halen."

Stichting LOER blijft wel in gesprek met de gemeente om voor de komende jaren een locatie te vinden.