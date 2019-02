Deel dit artikel:













Politie zoekt naar meerdere mannen en twee scooters na ramkraak in Losser De politie deed vannacht forensisch onderzoek (Foto: News United / Dennis Bakker)

De politie in Losser is op zoek naar meerdere mannen en twee scoorters naar aanleiding van de ramkraak bij een juwelier vannacht. Dit gebeurde bij een juwelier aan de Sint Maartenstraat in Losser.

Een bestelauto is rond drie uur de winkel binnengereden. De ravage is enorm. Na de overval zijn meerdere mannen gevlucht met twee scooters. De politie is nog op zoek naar de mannen en de twee scooters. Getuigen die iets hebben gezien, worden opgeroepen om zich te melden bij de politie. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33 Lees ook: Bestelbus rijdt juwelier in Losser binnen, veel schade aan pand