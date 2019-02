Deel dit artikel:













Anne uit Wierden wint een Valentijnsontbijtje voor haar hele gezin: "Niet romantisch, wel liefde" Familie Heuvelman uit Wierden met rechts aanstichter Anne (Foto: RTV Oost)

Anne Heuvelman hoefde niet lang te denken toen ze de oproep van RTV Oost op Instagram voorbij zag komen. Want een Valentijnsdagontbijtje, dat hebben haar ouders en broer wel verdiend: "We hebben een moeilijke tijd gehad. Daar hoeven we niet zielig over te doen, maar we mogen er best even stil bij staan nu het weer beter gaat."

Dus stond verslaggever Jaap Even vanochtend in alle vroegte voor de deur in Wierden met een ontbijtmand vol lekkernijen. "Een typische Anne-actie", aldus een blij verraste moeder Marga.



Uit bed getrommeld

Voor broer Jasper kwam de verslaggever zelfs wat te vroeg, hij moest uit bed worden getrommeld om ook aan te schuiven aan de ontbijttafel. "Anne had wel gezegd dat ik op tijd mijn bed uit moest, dus ik wist dat er wat stond te gebeuren. Maar de deurbel heb ik nooit gehoord, eerlijk gezegd. Dus dit had ik ook niet verwacht."



Toch was er volgens Anne wel degelijk reden om bij de oproep niet aan haar vriend, maar juist aan haar gezin te denken. Niet heel romantisch misschien, maar 'dit is ook liefde': "Ieder huisje heeft zijn kruisje, ook wij. We hebben tien jaar keihard moeten werken en moeilijke tijden moeten doormaken. Maar ik ben blij met waar we nu staan met elkaar. Daar mogen we best even bij stil staan."