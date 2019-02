Bredase blijft voorlopig vast voor betrokkenheid Kwartetmoord

De vrouw uit Breda die vorige maand werd opgepakt voor betrokkenheid bij de Enschedese Kwartetmoord blijft de komende dertig dagen vast voor verhoor. Dat heeft de rechtbank besloten. De vrouw wordt ervan verdacht een rol te hebben gespeeld bij de aanschaf van de gebruikte vuurwapens.

Voorlopig blijft onduidelijk wat haar precieze relatie is met de eerder aangehouden verdachten uit Twente en Brabant. Haar advocaat mag daar nog niets over zeggen. Ze zit in beperkingen, zoals dat heet.

De Twentse hoofdverdachten zijn een vader en zijn twee zoons. De vader en oudste zoon ontkennen iets met de viervoudige moord te maken te hebben.

Wapenhandel

Eerder vorige maand werden er ook al twee Brabanders aangehouden voor betrokkenheid. Toen ging het om een vader en zoon uit Sint Willebrord. Ook zij zitten de komende maanden nog vast. De politie verdenkt hen ervan de wapens te hebben geleverd aan de drie Twentse hoofdverdachten. De twee Brabantse mannen werden in de gevangenis aangehouden, omdat ze in december veroordeeld zijn voor wapenbezit en wapenverkoop.

Kwartetmoord

Half november vorig jaar werden er in een growshop aan de Van Leeuwenhoekstraat in Enschede de lichamen gevonden van vier doodgeschoten mannen. Waarschijnlijk lag een ruzie in de hennepwereld eraan ten grondslag. Twee van de slachtoffers waren bekend in die wereld. De andere twee waren waarschijnlijk getuigen die het niet mochten navertellen.