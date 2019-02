PvdA Almelo: 'Fouten in hele systeem bewindvoering'

De PvdA-fractie in Almelo wil dat de gemeente het hele systeem van bewindvoering aanpakt. Dat blijkt uit vragen die de partij stelt aan het college naar aanleiding van de vermoedens van fraude bij bewindvoerder AproPlus. "Het systeem én de praktijk van het beschermingsbewind is verre van ideaal én kent perverse prikkels."

Begin deze maand bleek dat bewindvoeringsbureau AproPlus uit Varsseveld, met ook tientallen cliënten in Overijssel, door ex-werknemers ervan beschuldigd wordt geld van cliënten te hebben weggesluisd. Veel van de gedupeerde particulieren en ondernemers raakten door de vermeende fraude nog verder in de schulden.

"Een nare zaak die ook slachtoffers in Almelo maakt", schrijft de PvdA. De partij heeft vragen aan het college gesteld, ook over het systeem van bewindvoering als geheel. Zo wil de fractie weten wat de gemeente gaat doen om Almeloërs met problematische schulden beter en sneller dan nu 'richting een schuldenvrij leven' te helpen. "Het is onacceptabel dat er mensen in onze stad al meer dan tien jaar lang in een schuldhulptraject zitten en nog steeds geen uitzicht hebben op een schuldenvrij leven."

'Systeem is niet waterdicht'

In de brief aan het college benoemt de PvdA een aantal punten waar het aan zou schorten in het bewindvoeringssysteem. "De regels rond bewindvoering zijn te vrijblijvend, het rondpompen van geld lijkt meer gewicht te hebben dan het doel om mensen zo snel mogelijk uit de schulden te krijgen. Het systeem is niet waterdicht waarbij het monitoren van de bewindvoerders kennelijk kan leiden tot

wanpraktijken."

De PvdA benadrukt ondanks alles positief te zijn over het principe van bewind, omdat het voor mensen met schulden een oplossing kan zijn. Maar de partij spoort de gemeente wel aan om onderzoek te doen naar alternatieve vormen van schuldhulpverlening.