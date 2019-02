Deel dit artikel:













Man (20) aangehouden voor woningoverval in Lonneker De woning is in augustus 2017 overvallen (Foto: News United / Jack Huygens)

Een twintigjarige Enschedeër is maandagochtend door de politie aangehouden omdat hij in 2017 betrokken zou zijn bij een woningoverval in Lonneker. Dat meldt de politie vandaag.

De overval was in augustus op een woning aan de Slotjanskamp. Toen twee mannen aan het begin van de avond aanbelden, deed de bewoner open. Het tweetal drong de woning binnen, bedreigde de bewoner en ging er met buit vandoor. De tweede verdachte is nog niet aangehouden. De twintigjarige wordt nu gehoord, de politie doet verder onderzoek in deze zaak.