Volleybaldames van Apollo 8 uit Borne klaar voor de bekerfinale Dames Apollo 8 klaar voor de bekerfinale (Foto: Pixabay)

De dames van volleybalclub Apollo 8 uit Borne staan morgen in de landelijke bekerfinale. Vanaf 16.00 uur strijden ze om de landstitel tegen Sliedrecht Sport, de regerend bekerwinnaar en landskampioen. Voor het eerst in de clubhistorie staat Apollo 8 in de bekerfinale en dat in het seizoen waarin de club het 50-jarig jubileum viert.

In Zwolle wordt zondag vanaf 13.30 uur eerst gevochten om de landstitel bij de mannen en gevolgd door de strijd om de beker bij de vrouwen. Voor de thuisblijvers is de wedstrijd via de NOS live te volgen en wij zenden ook uit vanaf locatie. Halve finale 30 januari wonnen de dames van Apollo 8 in de halve finale van Springendal Set-Up'65 met 3-2 waarna het dak eraf ging wegens het spectaculaire resultaat.