Snorfietser rijdt met 65 km/u over fietspad, rijbewijs ingevorderd Snorfietsen (Foto: iStock)

Het rijbewijs van een 16-jarige snorfietser is ingevorderd nadat hij met 65 kilometer per uur over een fietspad reed in Zwolle.

Een 'onopvallende' motoragent achtervolgde de snorfietser op het drukke fietspad van de Hasselterweg. Op hoge snelheid haalde de snorfietser fietsers in. Het rijbewijs, dat de 16-jarige net een maand had, is ingevorderd en er is proces-verbaal opgemaakt. De snorfiets moet opnieuw worden gekeurd voordat het weer de weg op mag. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33