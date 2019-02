Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Love is in the air: dit zijn de leukste Overijsselse inhakers op Valentijnsdag Heel Overijssel zit vandaag op een roze wolk (Foto: Twitter / ZGT Almelo)

Zucht, de dag van de liefde... De één vindt het klinkklare onzin, de ander rent direct naar het tankstation voor een bosje bloemen zodra hij de woorden 'het is vandaag Valentijnsdag' hoort. Maar waar wij als Overijsselaars normaal onze nuchterheid promoten, willen we op deze romantische dag nog weleens met de hand over het hart strijken. Dat levert ook online leuke inhakers op, kijk maar:

Een goed relatieadvies van de politie uit Almelo, al zouden we het niet al te letterlijk nemen. Of juist wel, afhankelijk van waar je die boeien voor gebruikt... De gemeente Enschede wil af en toe best voor Tinder spelen. En hetzelfde geldt voor dit groenbedrijf in Hengelo. Bij een juwelier in Losser vond vanochtend een ramkraak plaats. Deze reactie van Myra werd daarna veel gedeeld. De Universiteit Twente heeft wel een oplossing voor geliefden die elkaar vanwege een verre afstand moeten missen. En Valentijnsdag is natuurlijk ook bij uitstek een geschikte dag om aan de dieren te laten merken hoeveel je van ze houdt! En ook bij ZGT in Almelo ben je in goede handen, en niet alleen op een dag als vandaag. Gelukkig maar! Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33