Vermoorde kleurrijke straatartiest krijgt eerbetoon in Enschede: “Zodat Aldo niet wordt vergeten”

De in Italië vermoorde straatartiest Aldo krijgt een eerbetoon in het stadshart van Enschede. Het idee is van de vrienden van de markante Aldo, die met zijn onafscheidelijke kat Helios een bekende verschijning in het centrum vormde. Maar eerst krijgt Aldo een gedenkteken in Palermo, de stad waar hij door twee pubers van het leven werd beroofd voor zijn mobieltje en 25 euro.

"In Palermo krijgt Aldo op korte termijn een bronzen plaquette. Op de plek waar hij is vermoord", zegt Dominique Mazzarella. Bij deze Enschedese familie kwam Aldo regelmatig over de vloer.



Vermoord door pubers

Aldo, Fransman met Algerijnse roots, was in de zomer in het centrum van Enschede te vinden. In de winter trok hij vaak naar Italië. Daar ging het vlak voor kerst mis toen hij door twee jongens van 12 en 16 jaar op straat werd beroofd. Nadat de twee hem hadden neergeslagen, bezweek Aldo ter plaatse aan zijn verwondingen. De buit: Aldo's mobieltje en een schamele 25 euro.

Lieve populaire man

De kleurrijke en immer enthousiaste Aldo was uitermate populair en had volgens Dominique in meerdere landen vrienden. "Een enorm lieve man, die geen vijanden had."

Tekst gaat verder onder video

Dominique heeft na de moord contacten gezocht bij Aldo's contacten in onder meer Frankrijk en Italië. “In Italië komt er dus een bronzen plaquette, in Frankrijk zijn ze er nog niet helemaal uit. Wel komen we intussen steeds meer aan de weet over Aldo. Zo blijkt onder meer dat hij bij de marine zat.”



Gedenkteken

Wat volgens haar al wel vaststaat dat Aldo ook in Enschede een gedenkteken krijgt. "We zijn nu met meerdere mensen aan het bekijken wat we precies gaan doen en hoe het eruit moet gaan zien. Hoe dan ook, we gaan in Enschede iets voor hem doen. Zodat Aldo niet wordt vergeten."