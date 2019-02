Dwangsom mogelijk voor Nouryon door gebruik diesel bij zoutwinning Twente

Zoutwinningsbedrijven zoals Nouryon voldoen volgens het SodM niet aan Europese regelgeving. Diesel wordt al tientallen jaren gebruikt als afdeklaag in een zoutcaverne om te voorkomen dat het dak van de zoutcaverne instort. Het kan per caverne al gauw gaan om duizenden liters dieselolie. Volgens het SodM zijn de risico’s voor het milieu van het gebruik van diesel bij zoutwinning door geen enkel zoutbedrijf in Nederland voldoende in kaart gebracht.

- Tekst gaat verder onder afbeelding -

Zoutwinning met behulp van diesel (Foto: RTV Oost)

Wat zijn de risico's?

Het SodM wil dat de risico’s voor het milieu systematisch in kaart worden gebracht, zodat een betere afweging kan worden gemaakt in hoeverre het verantwoord is om diesel te gebruiken bij het winnen van zout.

Welke risico's zijn er dan bij het gebruik van diesel? Denk aan lekkages vanuit de zoutcaverne of de put, waardoor de diepe ondergrond of het grondwater vervuild raken. De risico’s en de manier waarop zoutbedrijven deze risico’s beheersen moeten duidelijker in kaart worden gebracht.

Lekkages

In het verleden zijn er lekkages geweest met diesel in de ondergrond in Twente. Die kwamen pas enkele jaren geleden aan het licht. Nouryon is bezig met de sanering van de dieselverontreiniging. Lekkages komen nog wel voor, onlangs nog was er in Veendam een lekkage met dieselolie. Onderzocht wordt nog in hoeverre de diesel daar in het grondwater terecht is gekomen.

- Tekst gaat verder onder afbeelding -

Kaart van cavernes in Twente (Foto: RTV Oost)

Het gebruik van diesel bij zoutwinning gebeurt dus al jaren. Dat er nog niet eerder actief op gehandhaafd is, heeft te maken met een veranderde werkwijze bij het SodM. Zo is er meer aandacht voor het milieu, aldus Theodor Kockelkoren, inspecteur-generaal van het SodM: “Bij ons toezicht op de energiewinning heeft de prioriteit tot nu toe vooral gelegen bij veiligheid. Toenemende aandacht vanuit de maatschappij zorgt ervoor dat milieu prominenter op onze agenda is komen te staan."

"Wij hebben daarom het RIVM gevraagd de milieurisico’s voor ons in kaart te brengen. Wij gaan deze de komende jaren oppakken in ons toezicht. Met als doel onomkeerbare nadelige effecten en schade voor het milieu door mijnbouwondernemingen zoveel mogelijk te voorkomen.”

Wat betekent dit voor de zoutwinning in Twente?

Het Staatstoezicht op de Mijnen doet nu onderzoek om te kijken of er sprake is van het onrechtmatig gebruik van diesel bij de winning van zout. Nouryon zegt inmiddels een veiligheidsrapport te hebben voor het SodM, waarin staat welke risico's er zijn. Of dat voldoende is om boetes te voorkomen moet blijken.

Ook moeten de zoutbedrijven onderzoek doen naar een milieuvriendelijker alternatief voor dieselolie, zoals bijvoorbeeld stikstof.

Een woordvoerder van Nouryon daarover: "Al 2017 zijn we begonnen met het in kaart brengen van alternatieven voor diesel. Er is een haalbaarheidsstudie naar het gebruik van alternatieven voor diesel. We verwachten eind dit jaar de uitkomsten van die studie, bij positieve resultaten zullen wij kijken of we een pilot kunnen doen voor het gebruik in de praktijk."

Het SodM heeft aangekondigd het komende jaar ook te kijken naar hulpstoffen bij fracking, dat wordt toegepast in bijvoorbeeld Eesveen en Hardenberg.