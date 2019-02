Raalte wil schade sluiting zwembad verhalen op aannemer Vaessen

De gemeente Raalte heeft de schade door de noodzakelijke sluiting van het net nieuwe zwembad Tijenraan vorig jaar berekend op 275.000 euro. Wethouder Dennis Melenhorst wil aannemer Vaessen voor dit bedrag aansprakelijk stellen en zegt 'een juridische traject niet uit te sluiten'.

Eerder waren de kosten om het zwembad twee weken te sluiten berekend op 105.000 euro. Maar volgens Melenhorst ging het hier slechts om het deel dat de gemeente had misgelopen door de twee weken sluiting: "Nu hebben we ook het verlies van het Sportbedrijf Raalte meegerekend, de extra organisatiekracht en extra advieskosten."

Opening

Een jaar geleden werd het nieuwe sportcentrum Tijenraan feestelijk geopend. Raalte keek reikhalzend uit naar de opening van de twee grote sporthallen, meerdere zwembaden, ruimte voor fysiotherapie en een beachvolleybalveld.

Meisje vast in bubbelbad

Vooral in het zwembad deden zich kort na de opening echter problemen voor: een meisje kwam met haar haar vast te zitten in een kier tussen tegels van het bubbelbad. Ook liepen bezoekers verwondingen op aan voeten en benen door resten van tegels en cement.

Bijna meteen nadat de problemen zich aandienden, werd een ingrijpend besluit genomen: het zwembad in het nieuwe Tijenraan ging dicht. Net zo lang tot alle problemen verholpen waren. Uiteindelijk kostte dat ongeveer drie weken.

In gesprek

Hoewel een gang naar de rechter niet wordt uitgesloten wil de gemeente eerst in gesprek gaan met aannemer Vaessen uit Raamsdonksveer. "We willen eerst hun mening horen over de geleden schade. Lukt het niet dan kunnen we de stap naar de rechter nemen", zegt Melenhorst.

Bouwbedrijf Vaessen kon vandaag niet reageren.