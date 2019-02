Deel dit artikel:













"Provinciale regeling nodig voor slachtoffers drugsdumpingen in Overijssel" Gedumpte vaten met drugsafval (Foto: Jeffrey Scholman/News United)

Grondeigenaren die drugsafval op hun terrein vinden, moeten hoe dan ook financieel geholpen worden bij bij het opruimen van hun terrein. De Rijksregeling die grondeigenaren schadeloos stelt, is verlopen. Daarom moet de provincie met een eigen, tijdelijke regeling komen, vinden CDA en VVD in Overijssel. In andere provincies is dat soort regelingen er al.

Het aantal drugsdumpingen neemt in Overijssel de laatste tijd steeds verder toe. In 2018 werden er 55 keer vaten met drugsafval in Overijssel gevonden, tegenover 44 in 2017. Schadeloos stellen “Wij zijn van mening dat het probleem beter aangepakt moet worden. De provincie heeft daarin wat ons betreft een belangrijke rol. Zij moet daarom zorgen dat er op korte termijn een provinciale regeling komt die grondeigenaren schadeloos stelt als er op hun percelen drugsafval gevonden wordt", aldus VVD fractievoorzitter Regien Courtz. Een eigen regeling in Overijssel wordt steeds urgenter. Regien Courtz, VVD Overijssel "Zij mogen niet de dupe worden van de hoge kosten die het opruimen van dit chemische afval met zich mee brengt", vult fractievoorzitter Martin Reesink van het CDA aan. Volgens Courtz moet de provinciale regeling, net als de verlopen Rijksregeling, grondeigenaren die slachtoffer worden van drugsdumpingen schadeloos stellen. Dat Overijssel nog geen provinciale regeling heeft en andere provincies wel, komt omdat het probleem van drugsdumpingen zich steeds noordelijker verplaatst in Nederland. "Een eigen regeling in Overijssel wordt steeds urgenter." Lobby voortzetten "De lobby voor een nieuwe Rijksregeling moet worden voortgezet", vindt Reesink. Mocht er echter een provinciale regeling komen zoals VVD en CDA voor ogen hebben, dan bestaat de kans dat Den Haag een voortzetting van de Rijksregeling niet meer nodig vindt. Het is immers al goed geregeld door de provincie. "Die kans bestaat inderdaad", beaamt Courtz. "Maar slachtoffers mogen niet de dupe worden van overheden die er onderling niet uitkomen." Ook zij benadrukt dat de lobby voor een Rijksregeling door moet gaan. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33 Lees ook: VVD Overijssel maakt zich zorgen over kosten opruimen drugsafval Lees ook: Afgelopen tien jaar niet zo veel drugsdumpingen in Oost-Nederland als in 2018