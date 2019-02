Meer regen dan normaal, maar droge zomer laat nog altijd sporen na

De afgelopen tien weken is beduidend meer neerslag gevallen dan normaal, maar het droogteprobleem is nog niet verholpen. De waterschappen treffen voorbereidingen op een mogelijke nieuwe periode van droogte.

Robert de Lenne, droogtecoördinator bij waterschap Vechtstromen, noteerde de afgelopen periode ruim dertig procent meer neerslag. “In de periode van 1 december tot half februari valt normaal gesproken 170 millimeter. Dit keer was dat 225 millimeter. Dat zien we ook terug in de grondwaterstanden. Die zijn behoorlijk gestegen.”

Maar dat betekent niet dat het droogteprobleem opgelost is. “We zien nog steeds dat de situatie in de hoge zandgronden zorgelijk is. Daar blijven de grondwaterstanden achter”, aldus De Lenne.

Maatregelen

Het waterschap heeft de afgelopen periode verschillende maatregelen genomen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een eventuele nieuwe periode van droogte.

De Lenne: “Zoals het nu lijkt zijn die maatregelen zeker effectief geweest. Er zijn bijvoorbeeld op behoorlijke schaal duikers dichtgezet. Die maatregelen hebben ertoe bijgedragen dat in bepaalde gebieden de grondwaterstand op de normale hoogte zit.” Het afsluiten van duikers zorgt ervoor dat water vanuit weilanden niet gelijk wegstroomt richting rivieren of kanalen.

Oproep aan boeren

Daarnaast doet het waterschap een oproep aan landgoedeigenaren en boeren om het water vast te houden. Dat kan door bijvoorbeeld duikers dicht te zetten met schotten of door stuwtjes wat hoger op te zetten. Ten slotte hoopt het waterschap op medewerking van Moeder Natuur. De Lenne: “We hebben neerslag nodig om deze lente zo goed mogelijk te beginnen.”

Bekijk alle artikelen in het dossier 'Droogte in Overijssel 2018'.