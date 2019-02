Deel dit artikel:













Overval op tabakswinkel Enschede, gewapende dader op de vlucht Politie-auto's bij de plek van de overval (Foto: Dennis Bakker / News United)

Er is vanochtend een gewapende overval gepleegd op tabakswinkel Kiewik aan de Faberstraat in Enschede. De dader is voortvluchtig.

Onbekend is of de overvaller iets buit heeft gemaakt. Na de overval rende hij weg richting het Florapark. In de omgeving van de tabakszaak is de politie naar hem op zoek. Het gaat om een lange, magere jongen van rond de twintig jaar. Hij droeg een zwarte jas met capuchon en zwarte broek. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33