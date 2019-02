Bathmen krijgt flink hogere en langere geluidswallen

De Belangenvereniging Bathmen is voorlopig tevreden met het resultaat. Langs de A1 komen over een lengte van 2,3 kilometer geluidsschermen en geluidswallen van drie meter hoog. Dit moet het geluid van het verkeer met minimaal 4dB (langs de randen) tot 9dB (in de kern) doen afnemen.

De geluidsschermen langs Bathmen (Foto: RTV Oost) Fotograaf: RTV Oost

Volgens de wettelijke normen zou een geluidsscherm van twee meter hoog en langs een lengte van in totaal één kilometer verplicht zijn. Dit was ook wat Rijkswaterstaat bedacht had. Maar de Belangenvereniging Bathmen was hier niet tevreden mee en wilde meer maatregelen tegen het geluid.

Meedenken

"Wij hebben hier in het dorp mensen die er wel wat verstand van hebben en zijn zelf met mogelijke oplossingen gekomen. Door met de provincie en de gemeente om de tafel te gaan zitten, is er extra geld beschikbaar gekomen om deze wal te realiseren", zegt voorzitter Cora Mossel van de Belangenvereniging Bathmen.

De schermen worden afgewisseld met aarden wallen om het geheel landschappelijk aantrekkelijk in te passen, zo is de bedoeling. Het kan nog wel even duren voordat de schermen en de wallen klaar zijn. De verwachting is dat dit nog wel vijf jaar op zich laat wachten. Komende zomer al gaat de schop de grond in voor de verbreding van de A1 van 2x2 naar 3x3 rijstroken.

Radioreportage over de geluidswal bij Bathmen