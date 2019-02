Tilburgse Toine: van ambtenaar tot verdachte drugslab Schuinesloot

Het drugslab in Schuinesloot was een kleine chemische fabriek (Foto: beeldbewerking RTV Oost)

Jarenlang was hij ambtenaar bij de gemeente Tilburg, Toine V. Maar na zijn ontslag heeft hij volgens het OM naast een slecht lopend autobedrijf voor hele andere verdiensten gekozen; in de drugswereld. Volgens justitie is hij een van de hoofdverdachten bij een groot drugslab in Schuinesloot, vlakbij Hardenberg.

Vorige week hoorde een medeverdachte van hem, Brabantse Toon, al een celstraf tegen zich eisen van drie jaar voor betrokkenheid bij hetzelfde drugslab. "Die eis zal bij deze verdachte hoger gaan worden, dat wil ik wel vast verklappen", zegt de officier van justitie.

Carkit

De auto van Tilburger Toine is meerdere malen bij het drugslab gezien. Daar is ook technisch bewijs van. Een computer in zijn carkit heeft meerdere malen contact gemaakt met masten rondom het lab. Ook de bewoner van de boerderij waar het drugslab zat, zegt Toine meerdere malen te hebben gezien. "Met hem heb ik ook het huurcontract afgesloten", zei de boer vorige week in de rechtbank.

Angst

Dan is er nog een anonieme getuige die zegt dat hij in de nacht na de inval van de politie bij het lab, op straat is aangesproken door Toine. "Ik moest voor hem bellen naar een bedrijf in Brabant", zegt de getuige die uit angst niet wil dat de identiteit bekend wordt.

Dat bedrijf is het autobedrijf geweest van Toine. Waarschijnlijke reden daarvan was om de vrouw van Toine in te lichten.

Vorige week werd op de zitting tegen de andere Brabander namelijk duidelijk dat die later die nacht ook naar dat bedrijf heeft gebeld. Hij wilde opgepikt worden bij een tankstation in Slagharen. Maar net voordat de vrouw er was, heeft de politie die Brabander opgepakt.

Foto

Toine is pas opgepakt in oktober, na verklaringen van de boer waar het lab gevestigd was. Die had bij een fotoconfrontatie Toine herkend als degene die het meest bij het lab aanwezig was geweest. "Maar die foto was een vodje op een verfrommeld rijbewijs", zegt Toine's advocaat De Rooij. "Dat is geen goede vorm van fotoherkenning."

Zijn cliënt ontkent dan ook bij het drugslab betrokken te zijn geweest.

Lab

Het lab was bedoeld om speed te maken. Er stonden duizenden liters aan chemicaliën. Het recept voor het maken van de drugs stond op de muur geschreven. Volgens het OM was het lab dermate professioneel opgezet, dat er per maand ruim 800.000 euro mee verdiend kon worden.

Volgende week maandag doet de rechtbank uitspraak tegen Brabantse Toon voor zijn rol bij het drugslab. Wanneer de zaak tegen Tilburger Toine verder gaat, is nog niet duidelijk.