A35 tussen Almelo en Hengelo in maart drie weekenden dicht, grote kans op vertraging

De snelweg wordt in drie fasen afgesloten. Steeds kan het verkeer een deel van de weg een weekend en een nacht niet gebruiken. Weggebruikers zullen dan via borden langs de weg regionaal worden omgeleid.

Omdat die omleidingen een beperkte capaciteit hebben, is er een grote kans op vertraging die kan oplopen tot vijftig minuten.

Werkzaamheden

Het asfalt van de A35 wordt tijdens de afsluitingen vervangen door geluiddempend asfalt en er worden andere onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, zoals het repareren van de vangrail.

Als het weer slecht is, kan de planning nog worden omgegooid.

Weekend 1: Afsluiting A35 van Almelo-Zuid tot aan knooppunt Azelo

De A35 tussen Almelo-Zuid en knooppunt Azelo is volledig afgesloten voor verkeer richting Enschede van vrijdag 8 maart 20.00 uur tot maandag 11 maart 05.30 uur en van maandag 11 maart 20.00 uur tot dinsdag 12 maart 05.30 uur. Op de A1, de route voor het doorgaande verkeer richting Duitsland, blijft vanaf knooppunt Azelo tot knooppunt Buren één rijstrook beschikbaar. Vanaf knooppunt Buren is de A35 afgesloten voor al het verkeer.

Weekend 2: Afsluiting A35 van knooppunt Buren tot aan Hengelo-Zuid

De A35 tussen knooppunt Buren en Hengelo-Zuid is volledig afgesloten voor verkeer richting Enschede van vrijdag 15 maart 20.00 uur tot maandag 18 maart 05.30 uur en van maandag 18 maart 20.00 uur tot dinsdag 19 maart 05.30 uur. Daarnaast is in deze periode de verbindingsweg A35 richting Enschede afgesloten voor doorgaand verkeer. Ook de verbinding (k-boog) Oldenzaal – Enschede wordt afgesloten. Ter hoogte van de aansluiting Delden worden de op- en afrit afgesloten.

Weekend 3: Afsluiting A35 van Almelo-Zuid tot aan knooppunt Azelo

De A35 tussen Almelo-Zuid en knooppunt Azelo is volledig afgesloten voor verkeer richting Enschede van vrijdag 22 maart 20.00 uur tot maandag 25 maart 05.30 uur en van maandag 25 maart 20.00 uur tot dinsdag 26 maart 05.30 uur. Vanaf knooppunt Azelo tot knooppunt Buren blijft één rijstrook beschikbaar.