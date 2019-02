Verdachte Enschedeër wil zelf voor observatie naar het Pieter Baan Centrum

Het komt niet vaak voor dat een verdachte zelf heel graag naar het Pieter Baan Centrum wil voor observatie, maar dat is precies wat een 31-jarige Enschedeër wil. De man wordt op dit moment al onderzocht door gedragsdeskundigen, maar hij denkt dat het onderzoek niet deugt.

De Enschedeër wordt ervan verdacht dat hij in november vorig jaar met geweld binnendrong in de woning van zijn ex en haar nieuwe vriend in Enschede. Hij zou hen vervolgens op de wc hebben opgesloten en het stel ernstig hebben toegetakeld.

Dreigen met ontvoering

De ex en haar vriend liepen diverse breuken in het gezicht op en raakten daarnaast gewond door steken met een schroevendraaier. Tegelijkertijd zou de Enschedeër gedreigd hebben het anderhalf jaar oude zoontje te ontvoeren en bij iemand anders onder te brengen.

Het is niet de eerste keer dat de Enschedeër voor de rechter staat voor geweld tegen de ex. In 2018 stond hij ook al voor de rechter, omdat hij de vrouw stalkte en bushokjes in Albergen bekladde met beledigende teksten over haar vader. De vriend van zijn ex werd ook in elkaar geslagen.

De Enschedeër viel in die periode ook een andere ex lastig. Hij bedreigde haar met een mes en verdoezelde haar goede naam door haar op internet te beschuldigen van dierenmishandeling.

Schizofreen

Tijdens die rechtszaak werd de Enschedeër ook al onderzocht bij het Pieter Baan Centrum. Die constateerden dat de man psychotische aanvallen had en schizofreen is. Deskundigen concludeerden vorig jaar dat de man waarschijnlijk opnieuw zou toeslaan en dat was voor het Openbaar Ministerie de aanleiding om tbs met dwangverpleging te eisen.

De Almelose rechters wezen de tbs af. Ze vonden de strafeis 'disproportioneel', een te zware straf voor wat de man had uitgespookt. Ze legden de Enschedeër een celstraf van bijna een jaar op en verboden hem nog langer contact op te nemen met zijn slachtoffers. Dat contactverbod zou de Enschedeër al snel overtreden hebben.

Of de Enschedeër nog een keer naar het Pieter Baan Centrum gaat, is niet duidelijk. Vooralsnog wachten de rechters de conclusies af van de gedragsdeskundigen die hem nu onderzoeken. Als zij voorstellen dat een tweede observatie een goed idee is, dan ligt het voor de hand dat de rechters het advies opvolgen.

De zaak gaat op 11 april verder.