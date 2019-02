Deel dit artikel:













Brandweer haalt man van dak brandende woning in Almelo Woningbrand aan de Havezathe in Almelo (Foto: News United / Emiel Geerding) Een man raakte gewond bij de brand (Foto: News United / Emiel Geerding)

In een woning aan de Havezathe in Almelo is vanmiddag brand uitgebroken. Hierbij raakte een man gewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

Op de bovenverdieping aan de achterkant van de woning sloegen de vlammen naar buiten. Op het moment van de brand was er nog iemand in de woning. De man heeft via een raam het huis verlaten en is het dak opgeklommen. De brandweer heeft hem van het dak gehaald. De omliggende woningen zijn tijdens de brand ontruimd geweest. De bewoners van die huizen kunnen inmiddels terug naar hun huis. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33