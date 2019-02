Van Duinen inzetbaar, maar zit mogelijk op bank bij PEC Zwolle tegen ADO Den Haag

Mike van Duinen is hersteld van zijn enkelblessure en kan morgenavond gewoon in actie komen voor PEC Zwolle in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag. Of de aanvaller tegen zijn oude club ook direct weer in de basis staat, is nog onduidelijk.

Van Duinen viel in de slotfase van de uitwedstrijd tegen Heerenveen geblesseerd uit, maar trainde donderdag weer mee. "Het gaat redelijk goed met Mike", aldus trainer Jaap Stam. "Hij is de week goed doorgekomen en de enkel voelt goed aan. In principe kan hij gewoon spelen. Of hij gaat starten? Dat is maar de vraag. Soms kun je zeggen: hij moet ten koste van alles spelen en soms is het beter om even rustig aan te doen."

Elbers vervanger

Als Van Duinen niet start, is Stanley Elbers zijn vervanger. Ook de langdurig uitgeschakelde Dico Koppers is er nog niet bij, maar verder beschikt Stam over een fitte selectie.

ADO is de nummer dertien van de eredivisie en heeft één punt minder dan PEC Zwolle, dat elfde staat. "Een ploeg die in eenzelfde situatie zit als wij: ook zij moeten hun punten pakken", weet Stam. "Vooral thuis, waar het publiek ze natuurlijk aanjaagt. De mentaliteit van de stad maakt dat ze fel zijn en van opportunistisch voetbal houden. Dat kan soms lastig te bestrijden zijn en dat zijn allemaal zaken waar we rekening mee moeten houden."

Live

Radio Oost doet vrijdagavond vanaf 20.00 uur live verslag van het duel tussen ADO Den Haag en PEC Zwolle.