Uitgeprocedeerde asielzoeker belaagt fietser in Schalkhaar

Een fietser uit Heeten is woensdagmorgen in Schalkhaar aangevallen door een bewoner van het plaatselijke asielzoekerscentrum.

De belager probeerde de man op de kruising van de Koningin Wilhelminalaan en de Frieswijkerweg van zijn fiets te trekken en te slaan. Omdat de fietser genoeg snelheid had, wist hij zich uit de handen van de aanvaller los te trekken en te ontkomen.



Even verderop belde de geschrokken man uit Heeten de politie. Agenten troffen de belager korte tijd na de melding aan.



Goed gesprek, geen aangifte

“De asielzoeker had net te horen gekregen dat hij het land werd uitgezet en was daarop in paniek het asielzoekerscentrum ontvlucht. In die paniek heeft hij mij vermoedelijk aangevallen”, vertelt de fietser uit Heeten.

Na een ‘goed gesprek’ tussen de politie en de belager is besloten om geen verdere actie te ondernemen. De fietser uit Heeten doet geen aangifte.

Man is nog in Schalkhaar

Wel wil de Heetenaar passanten waarschuwen voor de man: “Het lijkt mij verstandig om alert te zijn. De route over de Koningin Wilhelminalaan wordt veel gebruikt door fietsers en komt langs de Frieswijkerweg. Ik ben een vrij sterke kerel, maar als het een meisje was geweest, had het anders af kunnen lopen.”



De politie laat desgevraagd weten dat de man die de Heetenaar aanviel zich op dit moment nog in het azc in Schalkhaar bevindt.