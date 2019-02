‘Bijthond’ Royce uit Kampen kan worden afgemaakt: baasje gaat niet in beroep

De ‘bijthond’ Royce uit Kampen mag worden afgemaakt. Het baasje van de American Stafford, die afgelopen zomer in het nieuws kwam omdat hij een zwangere vrouw aanviel en zwaar toetakelde, gaat niet in hoger beroep tegen de beslissing van de Almelose rechter. Die bepaalde twee weken geleden dat Royce te gevaarlijk is om terug te keren in de samenleving.

De hond werd in leven gelaten tot het baasje een beslissing had genomen om bezwaar aan te tekenen tegen het vonnis van de Almelose rechter. In dit geval zou hij dan in cassatie moeten bij de Hoge Raad, de hoogste rechter in ons land. De Kampenaar ziet daar definitief van af, zo laat zijn advocaat Dick-Pieter Poppe desgevraagd weten.



Dodelijk spuitje

Daarmee staat het juridisch niets meer in de weg dat Royce kan worden geëuthanaseerd, zoals het toedienen van het dodelijke spuitje wordt genoemd. Volgens de advocaat ligt het in de lijn der verwachting dat het Openbaar Ministerie daar nu op korte termijn bevel toe geeft.



De hond Royce kwam in augustus vorig jaar landelijk in het nieuws toen hij zonder enige aanleiding de aanval opende op de 22 weken zwangere Marissa. Het slachtoffer werd daarbij door de hond door de kamer gesleurd en moest vele tientallen malen worden gehecht.



Door deskundigen onderzocht

De hond werd vervolgens door deskundigen van de Universiteit Utrecht onderzocht. Zij kwamen in hun risicoanalyse tot de conclusie dat Royce vanuit het niets kon aanvallen en dan ook kon doorslaan. Nadat het OM daarop oordeelde dat de hond moest worden afgemaakt, ging het baasje in beroep.



Tijdens die procedure - recent voor de rechtbank in Almelo - boog de rechter zich andermaal over de affaire-Royce. Daarbij kwam ze tot de conclusie dat Royce te gevaarlijk is om nog terug te kunnen keren in de samenleving. Daarbij wees ze er onder meer op dat ook het baasje en zijn partner kleine kinderen thuis hebben.

'Kinderstrotje zo doorgebeten'

Het baasje had met foto’s van zijn kinderen, poserend op de bank met hond Royce. Juist geprobeerd de rechter op andere gedachten te brengen. En merkte daarbij op dat zijn kinderen de in beslag genomen hond zo misten.

Het pakte echter averechts uit. De rechter zei dat ze koude rillingen kreeg bij het zien van de foto: “Ik zeg het maar zoals het is: een kinderstrotje is zo doorgebeten. En dan hebt u spijt als haren op uw hoofd.”



Laatste juridische mogelijkheid

Het baasje had nog een allerlaatste juridische mogelijkheid door naar de Hoge Raad te stappen, maar ziet daar nu vanaf. De raadsman zegt het lastig te vinden in te gaan op de vraag waarom zijn cliënt niet in cassatie gaat.

Laatste afscheid?

Of het baasje de rechter nog gaat vragen een laatste keer afscheid van zijn troeteldier te mogen nemen, wil de advocaat niet op ingaan: "Deze kwestie ligt dusdanig gevoelig in Kampen dat ik daar verder niets over ga zeggen."



Het slachtoffer Marissa is overigens intussen bevallen en trotse moeder van zoontje Nelson.