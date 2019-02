RTV Oost in Overijssel: bijeenkomst 22 februari over landbouw en natuur in Tubbergen

Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel is in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart elke vrijdag onderwerp van gesprek in bijeenkomsten die RTV Oost organiseert. Inwoners van Overijssel, (maatschappelijke) organisaties en politici gaan tijdens die avonden met elkaar in gesprek over de thema's in Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel.

Op 22 februari staat landbouw & natuur centraal in Tubbergen. In de Delle aan de Hattinkstraat in Tubbergen kan iedereen die dat wil meepraten over wat hij of zij belangrijk vindt op het gebied van landbouw en natuur. Organisaties en Overijsselse politici laten horen wat zij vinden. Alle aanwezigen in de zaal mogen daar op reageren.

Jij kan mee praten, stemmen, discussiëren en vragen stellen. Dit is je kans om van Overijsselse politici te horen hoe zij denken over de toekomst van landbouw en natuur in Overijssel.

RTV Oost doet zowel online als voor radio en tv verslag van de avond.

Morgenavond wordt de eerste meet up gehouden in Steenwijk. Daar gaat het over duurzaamheid. De tweede meet up is vrijdag 22 februari dus in Tubbergen over landbouw en natuur. Aanmelden voor die bijeenkomst kan via onderstaand formulier.