Werkgroep Paddentrek Hengelo verrast door vroege paddentrek

Paddentrek in Hengelo onverwachts vroeg (Foto: Istock)

De werkgroep Paddentrek Hengelo werd deze winter verrast door het onverwachte warme weer. De padden worden nu namelijk massaal wakker uit hun winterslaap en dat betekent werk aan de winkel voor vrijwillig coördinator Adrie Schols uit Hengelo.

De werkgroep is momenteel druk bezig om driehoekige borden met een rode rand en een pad erop te plaatsen langs de fietssnelweg F35. Deze verkeersader tussen Hengelo en Enschede vormt voor padden en salamanders een levensgevaarlijke hindernis. De weg scheidt ze namelijk van de droge sloot waar ze hun winterslaap hielden en de heldere poelen van het Kristalbad, 30 meter verderop.

"Om zich voort te planten willen padden altijd terug naar hun geboorteplaats", legt Schols. Dat betekent dat de padden ieder jaar op dezelfde plekken de fietssnelweg proberen over te steken.

Honderden dode padden

In eerste instantie raapten de vrijwilligers de padden op van de fietssnelweg om ze in emmers naar de overkant te zetten. Maar toen het FC Twente Stadion er kwam, werd het te gevaarlijk voor vrijwilligers om in de schemering tijdens voetbalwedstrijden de padden op te rapen.

De vrijwilligers kregen een verbod, maar daardoor sneuvelden er tijdens avonden dat FC Twente thuis speelde honderden padden en salamanders op het fietspad. De vrijwilligers gingen tegen het verbod in verzet, en op verzoek van de gemeente Hengelo, het waterschap, de werkgroep en landschap Overijssel werden er sluizen onder de fietssnelweg geplaatst om de amfibieën tijdens de paddentrek veilig naar de overkant te helpen.

Vrijwilligers

Dit jaar gebeurt dat dus eerder dan normaal, met dank aan de zachte winterdagen. Vrijwilligers lopen de paden langs ter controle en worden weggebruikers gewaarschuwd door de borden.

Op plekken waar de borden geplaatst zijn, worden fietsers en automobilisten worden gevraagd om de snelheid aan te passen. De borden staan er niet het hele jaar; de paddentrek duurt meestal tot en met april.