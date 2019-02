Deel dit artikel:













Enschedeër (56) onder invloed van drugs achter het stuur in Duitsland De Enschedeër is gisteren door Duitse agenten betrapt (Foto: RTV Oost / Rogier van den Berg)

Een 56-jarige Enschedeër zat gistermiddag net over de Duitse grens in Ahaus-Alstätte onder invloed achter het stuur. Uit een test blijkt dat de man onder invloed van drugs was.

De Enschedeër kwam net de grensovergang Sanders Küper over, toen hij door agenten staande werd gehouden. Bovendien bleek zijn wagen niet te zijn verzekerd. Een arts heeft op het politiebureau in Ahaus een bloedmonster afgenomen bij de man.