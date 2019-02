Stans kijkt gewoon nog omhoog met Go Ahead: "Zwolle verspeelde ook de titel"

De Keuken Kampioen Divisie gaat vrijdagavond verder met Go Ahead Eagles-NEC. Voor de ploeg uit Deventer is het zaak om in het spoor te blijven van FC Twente als het mee wil blijven doen om het kampioenschap. Het verschil bedraagt met nog veertien wedstrijden te gaan zeven punten.

"Wij kijken nog steeds naar FC Twente hoor", zegt Jeff Stans op de vraag of Go Ahead Eagles langzaam in een niemandsdal is beland in de competitie. De voorsprong op de concurrentie voor de halve finale van de play-offs is met acht punten ook groot. "Je moet altijd naar de bovenste plekken kijken. Ik denk dat als wij blijven winnen we het ze nog lastig zat gaan maken. We krijgen ze bovendien ook nog in de Adelaarshorst", doelt de middenvelder op de nu al uitverkochte derby van 24 maart.

Kampioen met RKC

Het verschil met FC Twente is momenteel zeven punten, maar Stans heeft wel eens voor hetere vuren gestaan. "Ik heb in 2011 met RKC Waalwijk wel eens meegemaakt dat we er elf achterstonden op FC Zwolle. Toen hebben wij het ook nog gered met RKC. Dus zeven punten hoeft niet veel te zijn."

Bakx en Navratil

Go Ahead Eagles kan tegen NEC nog niet beschikken over Thomas Verheydt. Jaroslav Navratil is een twijfelgeval nadat hij eerder deze week vader van een zoon is geworden. "Hij heeft weinig geslapen", zegt trainer John Stegeman daarover. "We bekijken het dag voor dag." Istvan Bakx is wel weer bij de groep aangesloten nadat hij maandag de wedstrijd tegen Jong FC Utrecht aan zich voorbij moest laten gaan.

Het duel in De Adelaarshorst begint vrijdag om 20:00 uur en is live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost.