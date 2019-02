Expeditie Oost: Het Saab museum in Dalfsen

Eenmaal aangekomen is het meteen duidelijk dat we hier moeten zijn: meerdere Saab auto’s staan buiten en binnen staan er nog meer, in totaal zo’n twintig.



Ondanks dat het geen officieel museum is, noemt eigenaar Johan Tammeling het wel zo. “Elk weekend zijn er namelijk mensen uit heel Europa die hier komen kijken, stuk voor stuk auto-of Saabliefhebbers.”





Collectie

Zo’n twintig verschillende Saabs heeft Tammeling, maar er mist er nog maar één in zijn collectie. “De Saab 99 Turbo, die wil ik en dan is de collectie compleet. Saab is voor mij gewoon heel erg bijzonder: vanaf het begin waren ze heel innovatief en vooral heel veilig.”





Verzameldrang

Verrassend genoeg was het niet Tammeling bij wie de verzameldrang begon, maar bij zijn vrouw. Tammeling: “Toen ik ging trouwen zei mijn vrouw: ik wil een Saab als huwelijksauto, zij was toen meer fan dan ik. Dit vond ik prima, maar uiteindelijk ging dat toen helaas niet door. Toen we maanden later precies dezelfde auto tegen kwamen was ik degene die verkocht was. Sindsdien is Saab nooit meer uit mijn leven geweest en stoppen met verzamelen zal ik nooit.”





Een van de eerste Saab auto's uit de collectie (Foto: RTV Oost / Diederik Wentink) Fotograaf: RTV Oost / Diederik Wentink Een van de eerste Saab auto\'s uit de collectie