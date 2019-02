Expeditie Oost: Seniorenavond Delden, georganiseerd door jonge meiskes, meer dan succesvol

"Dit hadden we echt nooit verwacht. Zo ontzettend veel mensen en zo'n gezellige sfeer. Het is super", roept de drukke Mette (met knalrode wangen), het Expeditie Oost team toe.

De trotse organisatie (Foto: Esther Rikken)

Waanzinnige opkomst

"Vanavond toen iedereen ging zitten, zagen we pas hoe gigantisch de opkomst is. Mette heeft het idee bedacht, om eenzaamheid onder senioren tegen te gaan, en ik mocht aanhaken", aldus een enthousiaste Sarah.

Een gezellige avond

"Ik ben zo blij dat mijn vrienden me gevraagd hebben mee te gaan. Het is een gezellige avond en de kroket met de patatjes smaken me meer dan prima", aldus een chique geklede man.

Een wijntje té veel

"Het is zo gezellig dat ik eigenlijk al een wijntje té veel op heb. Wat genieten zeg. Het alleen aan tafel zitten, alleen je bordje leegeten dat vind ik het ergste van de dag. Daar zie ik altijd enorm tegenop. Dus wat deze meiden georganiseerd hebben is meer dan fantastisch. Ik heb er geen woorden voor", aldus twee zichtbaar geëmotioneerde dames.

Een geslaagde seniorenavond (Foto: Esther Rikken) Het diner werd gehouden in de hal van IKC (Integraal Kind Centrum) Magenta en is volledig gesponsord door ondernemers uit Delden die door de meiden zelf benaderd zijn. Dus er waren voor de senioren geen kosten aan verbonden. Of er een vervolg komt? Daar gaan Mette en Sarah over nadenken. De gerechten werden aangeboden (Foto: Diederik Wentink)