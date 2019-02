Expeditie Oost: Cliënten Voedselbank Deventer krijgen een compleet nieuwe slaapkamer

Het stel is één van de vele mensen die mailden naar RTV Oost, naar aanleiding van de oproep van twee Hengelose stylistes die in actie kwamen tijdens de RTV Oost Voedselbankactie.

Een thuis

"Een thuis hoort een thuis te zijn en zodoende kwamen we op de schenking van een metamorfose", aldus Sofie Suiker, één van de stylistes.

Moodboard (Foto: Esther Rikken)

"We kunnen wel een geldbedrag of voedsel schenken maar we wilden graag iets doen dat in de lijn ligt van ons vakgebied. Jaarlijks schenken we onze relaties een kerstpakket. Dat hebben we dit jaar niet gedaan en het gebutgetteerde bedrag zetten we in voor deze metamorfose", aldus Nynke Ott.

Dé metamorfose (Foto: Esther Rikken)

Een nieuwe start

"Mijn partner Maaike heeft gemaild. We hebben ontzettend veel meegemaakt de laatste jaren. We wonen inmiddels in een prima huurwoning in de wijk Colmschate in Deventer. We vinden het fijn hier en proberen samen met onze vier kinderen een nieuwe start te maken. En ja, we hebben het financieel nog steeds moeilijk. We zijn niet voor niets cliënt bij de Voedselbank Deventer", aldus Ron Wolak.

Hoe het was ... (Foto: Esther Rikken)

Wauw, dat ons dit overkomt

"Het hele huis is naar wens maar onze slaapkamer is een rommelhok, het geld is op. Was een rommelhok moet ik zeggen want de dames hebben zoiets moois neergezet! De restjes, de strookjes vloerbedekking zijn vervangen door een mooi recht stuk. Een groene wand en heel veel rust. Een mooie plek om te slapen én je even terug te trekken. Ik ben mega mega blij", aldus een zichtbaar ontroerde Ron Wolak.

Tata .... (Foto: Marcus Ganzevles)