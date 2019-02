A1 bij Oldenzaal weer vrij na vrachtwagenbrand

Op de A1 bij Oldenzaal heeft een vrachtwagen die houtsnippers vervoerde in brand gestaan. De snelweg was richting Duitsland enige tijd afgesloten.

De cabine van de vrachtwagen is volledig uitgebrand. De chauffeur kon op tijd zijn wagen verlaten. De vrachtwagen wordt weggesleept.

De vrachtwagen is van een bedrijf dat onder meer groenafval verwerkt tot biomassa. De vrachtwagen vervoerde houtsnippers. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de brand.