Almelose heeft spijt van pinroof en wil leven beteren De vrouw dwong het slachtoffer geld te pinnen (Foto: Zoonar)

Een dertigjarige vrouw uit Almelo heeft veel spijt dat ze betrokken was bij een straatroof in haar woonplaats. Ze heeft zoveel spijt dat ze haar leven wil beteren en de rechtbank heeft de strafzaak uitgesteld om te onderzoeken wat de beste methode is om te voorkomen dat ze nogmaals de fout in gaat.

De Almelose wordt ervan verdacht vorig jaar geprobeerd te hebben om een man te beroven. Die man had haar de weg gevraagd naar een café in Almelo en ze was met hem meegegaan. Na samen een drankje te hebben gedronken, kreeg de Almelose zin in een lijntje cocaïne. Op zoek naar drugs ontmoette ze een plaatsgenoot die voorstelde om samen het slachtoffer naar een pinautomaat te brengen om hem daar te dwingen geld te pinnen. Dat mislukte doordat er een verkeerde pincode werd ingetoetst. Problemen uit het verleden Een paar dagen later krijgt de Almelose spijt en biecht ze haar betrokkenheid op aan politiemensen die bij haar moeder langskomen. De reclassering adviseert een korte behandeling voor haar drugsproblemen, maar tijdens de rechtszaak wordt duidelijk dat er meer aan de hand is. De vrouw zou veel problemen vanuit haar verleden hebben, deels veroorzaakt door een borderline-stoornis. Een uitgebreide behandeling zou beter zijn. Dat wordt nu onderzocht. Wanneer de zaak verder gaat is onduidelijk.