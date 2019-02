Directeur Twente Airport: "Vrachtvluchten is een kans voor de regio"

Er is steeds minder plek voor vrachtvliegtuigen. Veel luchthavens geven vooral ruimte aan passagiersvliegtuigen. En daar ligt een mooie kans voor Twente, zegt directeur Meiltje de Groot van Twente Airport.

Volgens haar biedt dit een uitgelezen kans voor de regio en het vliegveld in Twente. "Schiphol, Brussel, Luik, allemaal lopen ze over. Ik vind dat de regio moet kijken welke bedrijven hier baat bij kunnen hebben. Want als je niet voor het einde van het jaar zorgt dat het in de luchtvaartnota komt te staan, dan loop je de kans sowieso mis."

Voldoende draagvlak is absolute voorwaarde Meiltje de Groot

Directeur Meiltje de Groot denkt aan een beperkte afhandeling van vrachtvluchten op de Twente Airport, maar wijst er op dat er daarvoor voldoende draagvlak moet zijn in de regio. "Dat is een absolute randvoorwaarde", stelt zij in een interview met Nieuwsblad Transport.

Schrikbeeld

De Groot, ook voorzitter van de Nederlandse vereniging van luchthavens, wil geen toestanden zoals rond Maastricht Aachen Airport 'waar de pannen van het dak vlogen bij de omwonenden. Dat is voor ons echt een schrikbeeld.'

Paardenvluchten

De Groot ziet mogelijkheden voor bedrijven met specifieke verzoeken. "Denk aan farmaceutische bedrijven of de bloemensector. Ook vervoer van paarden via de lucht is een optie. Dat is heel specifiek werk, paarden houden natuurlijk van een rustige omgeving en Twente Airport zou daar zeer geschikt voor zijn."

"Twente kent veel paardenfokkerijen en dat is van groot belang voor het draagvlak hier. Wij hebben in het verleden ook paardenvluchten gehad toen de luchthaven nog in handen van de luchtmacht was."

Op Twente Airport wordt nog gevlogen

Wie dacht dat er op Twente Airport helemaal niet meer gevlogen wordt, heeft het mis. Sinds 30 maart 2017 wordt er gevlogen. Het bedrijf AELS is er onder andere gevestigd om vliegtuigen te ontmantelen. De Groot: "Allerlei partijen uit de luchtvaart en vervoersbedrijven benaderen mij, en ik vind dat we als regio deze kans niet moeten laten liggen."

We zullen zeker geen Lelystad Airport worden Meiltje de Groot

Twente Airport is sinds 2007 een civiele luchthaven en eigendom van de gemeente Enschede en provincie Overijssel. Dat betekent dat de bedrijvigheid moet passen in de regio. "We zullen zeker geen Lelystad Airport worden Dat kan ook niet in het luchthavenbesluit. Maar in goed overleg met de regio kunnen wij wel een bescheiden landelijke rol vervullen, zodat bijvoorbeeld die paardenvluchten niet hoeven uit te wijken naar het buitenland."

Geen valse hoop wekken

De luchthavendirecteur wil geen valse hoop wekken bij de vrachtsector. "Een echte vrachtluchthaven zullen wij nooit worden. Tien of twintig vluchten in de week is al een te hoog getal. Ik weet ook niet of de regio daar op zit te wachten. Je gaat dan heel veel tegendruk krijgen. In het verleden heeft de discussie rond vluchten op Twente Airport al teveel emotie opgeleverd. "

"Maar je zit hier wel in een gebied met een relatief hoge werkloosheid. Als er een onderneming aanklopt die een enorme boost aan de werkgelegenheid geeft moet je daar naar kijken. En het moet wel passen."