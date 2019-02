Deventer zucht eens diep na nieuwe deceptie filmtheater De Viking

"Ik begrijp er gewoon niets van, dat hele plan van filmtheater De Viking. In alle opzichten."

De dag na de nieuwste onheilstijding over filmtheater De Viking - er zijn opnieuw miljoenen extra nodig voor de afbouw - neemt de stad Deventer het slechte nieuws tot zich. "Shocking", zegt de ras-Amsterdammer die al jaren in de hanzestad woont. "Dit wordt wel héél pretentieus zo langzamerhand."

Archeologisch waardevol

Hij krijgt vooral bijval van zuchtende en kreunende Deventenaren. "Vanaf het begin is het misgegaan. De fundering... Hoe kun je nou zomaar denken te bouwen op archeologisch waardevolle grond? Ik heb het uiteindelijk allemaal niet meer gevolgd. Gewoon omdat ik het niet snapte."

De nieuwe gifbeker leegdrinken en doorbouwen is het credo van wethouder Frits Rorink, die nog steeds gelooft in een prachtig, nieuw filmtheater voor de stad Deventer. Een project waarvan de kosten nu richting twintig miljoen euro lopen, waar tien was begroot. De VVD vraagt zich hardop af of het station filmtheater nu niet gepasseerd is. De partij denkt aan andere invullingen voor het gebouw.

We zullen doorgaan

In de auto bij het stoplicht voor De Viking is het credo bij passanten: we zullen doorgaan, er is nu al te veel uitgegeven om te stoppen. "Bij het volgende project gewoon beter nadenken", zegt een Deventer bestuurder. En een andere bestemming? Tja, daar wordt niet eens zo heel raar van opgekeken. "Maar dat is afhankelijk van wie of wat erin zou komen. En hoeveel mensen je daarmee trekt. Als het uit kan, waarom niet?"