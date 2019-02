Deel dit artikel:













Man die asielzoeker doodstak bij inburgeringscursus Goor 'snel terug naar Somalië' Tbs-kliniek Veldzicht in Balkbrug (Foto: RTV Oost)

De Somaliër die in 2010 een een asielzoeker doodstak tijdens een inburgeringscursus in de Reggehof in Goor zou zo snel mogelijk terug moeten naar zijn geboorteland. De 31-jarige man is uitbehandeld en wil zelf ook zo snel mogelijk terug.

Dat werd donderdag duidelijk tijdens een rechtszaak rond de verlenging van zijn tbs. 'Opdracht van hogerhand' Waarom de man het 46-jarige slachtoffer uit Irak doodstak werd nooit duidelijk. Tegenover politiemensen verklaarde hij dat hij van hogerhand opdracht had gekregen voor de moord. Hij was eerder in België ook al in aanraking gekomen met justitie toen hij tegen agenten verklaarde dat hij de ambassadeur van Spanje wilde vermoorden. Veldzicht De man kreeg tbs met dwangverpleging voor de moord en zit op dit moment in de voormalige tbs-kliniek Veldzicht in Balkbrug. Daar worden nog patiënten met een niet-westerse achtergrond en een andere nationaliteit dan de Nederlandse verpleegd. De meesten hebben complexe psychiatrische problemen. Volgens Veldzicht kan de Somaliër terecht bij een kliniek in zijn geboorteland waarna hij door familie kan worden opgevangen. De officier van justitie wil ook dat de man teruggaat en heeft de rechtbank gevraagd de tbs met één jaar te verlengen. In dat jaar kan het Ministerie van Justitie en Veiligheid de terugkeer van de man regelen. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33 Lees ook: Rechtbank verlengt tbs Somaliër die in Goor man doodstak met twee jaar