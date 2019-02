Branchevereniging: "Foute bewindvoerders voorkom je niet met extra controles"

Met nog meer controles voorkom je niet dat er bewindvoerders zijn die vooral handelen uit eigen belang ten koste van hun klanten. Dat zegt bestuursvoorzitter Corno van Renssen van de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerder en Inkomensbeheerders (BPBI).

Volgens Van Renssen behoort het beroep van bewindvoerder tot de beroepen waar de meeste controle op is binnen alles wat er denkbaar is aan financiële zorg- en hulpverlening.

"Er is elk jaar een accountantscontrole. Die wordt gevraagd door het Landelijk Kwaliteitsbureau. De accountant onderzoekt ook steekproefsgewijs dossiers van een bewindvoerder. Er wordt dan gekeken of de bewindvoerder de administratie op orde heeft. Wie te veel fouten maakt, moet dat dat uitleggen aan het kwaliteitsbureau."

Strenge eisen

Bovendien worden er strenge eisen gesteld aan mensen die willen worden benoemd tot bewindvoerder. Van Renssen: "Een rechter controleert of mensen benoembaar zijn als bewindvoerder. Er wordt uitgebreid onderzoek gedaan. Een bewindvoerder in spé moet voldoen aan bepaalde opleidingseisen. Professionele bedrijven met meer dan drie bewindvoerders in dienst moeten de rechtbank ook laten zien dat de organisatie op orde is. Dat ze kundig zijn. Dan pas worden ze benoembaar. Je kunt niet zomaar bewindvoerder worden."

AproPlus verdacht van fraude

Alle controles en strenge eisen kunnen niet voorkomen dat er malafide bewindvoerders tussen zitten. Zoals het bedrijf AproPlus uit Varsseveld, dat wordt verdacht van fraude. AproPlus behartigde tot voor kort de financiële belangen van zo'n tweehonderd cliënten, van wie circa zeventig uit Overijssel. Ondernemers en particulieren met financiële problemen. Problemen die mogelijk door toedoen van AproPlus alleen maar groter zijn geworden.

Wie draait op voor de gevolgen?

De vraag is nu wie er moet opdraaien voor de gevolgen als tijdens de rechtszitting blijkt dat AproPlus inderdaad zijn werk niet goed heeft gedaan. "Op het moment dat een bewindvoerder zijn werk niet goed doet, dan is hij aansprakelijk voor zijn fouten. Hij is ook verplicht om verzekerd te zijn voor schade", vertelt bestuursvoorzitter Van Renssen.

Een verzekeraar keert niet uit als er sprake is van bewuste fraude, weet ook Van Renssen. Die schade moet dan verhaald worden op de bewindvoerder. "Op zijn bedrijf of op hem persoonlijk." Daar moet een rechter naar kijken.

Slecht voor de branche

Van Renssen weet als geen ander dat het slecht is voor de branche dat er bewindvoerders tussen zitten die niet het belang van de cliënt, maar hun eigen belang vooropstellen. "Dat is heel schadelijk. Vooral voor al die mensen die zijn aangewezen op professionele hulp met hun geld. Er ontstaat onrust en de drempel om passende hulp te zoeken wordt groter."

Tips

Hoe voorkom je dat je in zee gaat met een malafide bewindvoerder? Van Renssen heeft tips: "Wissel vooral informatie uit met mensen in je eigen omgeving. In je eigen omgeving zijn bewindvoerders actief en in je eigen omgeving zijn meestal ook mensen die ze wel kennen. Hulpverleners bijvoorbeeld of mensen uit de psychiatrie. Die weten heus wel met welke kantoren ze goed samenwerken en waar ze vertrouwen in hebben en bij welke kantoren ze vraagtekens hebben. Informeer je heel goed."

Het merendeel van de bewindvoerdersbedrijven is niet aangesloten bij de BPBI. Van de circa tweeduizend bedrijven zijn er vierhonderd lid van de BPBI. De bij de branchevereniging aangesloten bedrijven behartigen de belangen van ongeveer de helft van de mensen met een bewindvoerder. "AproPlus was niet bij ons aangesloten."