Jeugddijkgraaf Anna uit Wanneperveen wil gesprek met Rutte over klimaatverandering

Jeugddijkgraaf Anna Spijkervet uit Wanneperveen heeft gisteren een brief aan minister-president Mark Rutte op de bus gedaan. Het jeugdwaterschap reageert hiermee op Ruttes uitnodiging aan de klimaatspijbelaars.

De jeugdwaterschappers namen deel aan de klimaatstaking op het Malieveld en willen nu het gesprek aangaan met de minister-president.

Anna: "Als jeugdwaterschappers zien we dagelijks de gevolgen van klimaatverandering. Voorbeelden daarvan zijn de extreme droogte van 2018, wateroverlast en hittestress in steden. Binnen de waterschappen denken wij mee over oplossingen hiervoor."

Toekomstbestendig

De jeugdwaterschappers hebben zich aangesloten bij de beweging YouthForClimate. "We organiseren debatten met jongeren over de problemen van klimaatverandering en zoeken samen naar oplossingen. Hoe houden we ons land in de toekomst ook veilig tegen overstromingen en zorgen we dat er voldoende water is? Dat gesprek willen we nu ook met de minister-president voeren", zegt Anna.

Het jeugdwaterschap wacht nog op de reactie van Rutte.