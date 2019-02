FC Twente zonder Jari Oosterwijk naar Jong PSV

FC Twente moet het maandag in de uitwedstrijd tegen Jong PSV stellen zonder Jari Oosterwijk. De spits ontbreekt in de selectie vanwege familieomstandigheden.

Oosterwijk heeft na de winterstop in alle duels nog een basisplaats gehad bij de koploper van de Keuken Kampioen Divisie. Vermoedelijk wordt hij in Eindhoven vervangen door Fred Friday.



Trainer Marino Pusic kan tegen de beloften van PSV ook geen beroep doen op Ricardinho. De Braziliaanse verdediger kreeg in de uitwedstrijd tegen Sparta zijn vijfde gele kaart van het seizoen en is daarom geschorst.

De wedstrijd wordt maandagavond gespeeld in het Jan Louwers Stadion van FC Eindhoven en is live te volgen via Radio Oost.