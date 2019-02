Praat mee: Commerciële bedrijven die mensen met hun schulden helpen, moeten verboden worden

Commerciële bedrijven die mensen met schulden helpen, moeten verboden worden

Met enige regelmaat hoor je in het nieuws over malafide bewindvoerders. Zoals het bedrijf AproPlus uit Varsseveld, dat wordt verdacht van fraude. De financiële problemen van hun tweehonderd cliënten, van wie circa zeventig uit Overijssel, zijn mogelijk door toedoen van AproPlus alleen maar groter zijn geworden.

Volgens de PvdA in Almelo ligt het probleem bij het verdienmodel van bewindvoerders. "Er is geen prikkel om de mensen uit de schulden te krijgen. Mensen blijven langer in de schulden, zodat de bewindvoerder meer kan verdienen", zegt raadslid Jorien Geerdink.

Dan moeten ze vaker gecontroleerd worden! Helaas voorkom je daarmee niet dat er bewindvoerders zijn die vooral handelen uit eigen belang, meldt de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerder en Inkomensbeheerders. Het beroep van bewindvoerder zou al één van de meest gecontroleerde beroepen binnen de financiële zorg- en hulpverlening zijn.

