Het perron vinden dankzij luisterpalen en braille in Zwolle

Komende zondag gaat de nieuwe busbrug in Zwolle officieel in gebruik. Maar wat nou als je blind bent? Toegankelijk Zwolle heeft voor deze groep reizigers de oplossing gevonden.

Blinden die op reis wilden met de bus vanuit Zwolle, hadden in het verleden te maken met een lastige wandeling over het station. Vervolgens was het vragen naar de weg naar het perron. Vanaf komend weekend is dat anders bij de ingebruikname van het nieuwe busstation. Voor blinden is het dan eenvoudiger om er te komen.



Vanmiddag werden blinden rondgeleid op het nieuwe busstation. Willem Miltenburg uit Zwolle is blind en kon er vrij makkelijk komen. “De nieuwe gidslijnen op de vloeren leiden je de weg. Ze zijn nog niet aan beide kanten van het station, maar misschien is daar over nagedacht.”



Braille

Bij het busstation staan verschillende braillepalen. Hier kunnen blinden voelen waar op het station ze zich bevinden. "Gelukkig kan ik goed braille, dus dat scheelt. Als je een paar keer hier bent geweest, begrijp je al snel waar je zit op het busstation. Dan heb je deze palen helemaal niet meer nodig."



Zoeken

Voor Miltenburg is het nog even zoeken naar hoe het allemaal in elkaar steekt op het station. Naar de luisterpalen is het ook nog even zoeken. Eenmaal aangekomen bij de luisterpaal vraagt Miltenburg zich af waar halte 1 zich bevindt en welke lijnen vanaf daar vertrekken. "Voor lijn 1 is nog geen informatie beschikbaar", klinkt het vanaf de luisterpaal.



Miltenburg is nog vol vertrouwen. "Dit komt helemaal goed. Als het zondag nog niet werkt, dan maandag of dinsdag wel. Ik ga heus niet in zeven sloten tegelijk lopen als het niet werkt."