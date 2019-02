Kleinzoon komende zomer voor kinderrechter voor moord op Wierdense opa

De rechtbank Overijssel wil de strafzaak tegen een 17-jarige inwoner van Wierden, die ervan wordt verdacht zijn opa om het leven te hebben gebracht, komende zomer inhoudelijk behandelen.

Dat bleek donderdagmiddag tijdens een zogenoemde pro-formazitting. Tijdens deze zitting bleek bovendien dat er nog altijd bepaalde onderzoeken niet zijn afgerond. Het wachten is nog altijd op het einddossier.

Bekende zakenman

Het slachtoffer, oud-zakenman Herman Smit (71), was een bekende in het lokale bedrijfsleven. De man werd begin november vorig jaar door geweld om het leven gebracht in zijn woning aan de Zuid Esweg aan de rand van Wierden. Nadat er niet werd opengedaan, alarmeerde de thuiszorgmedewerkster de wijkagent. Hij ontdekt het levenloze lichaam van Smit. Volgens bronnen lag hij badend in een plas bloed.

In Wierden doen intussen berichten de ronde dat de jongeman de moord zou hebben bekend, maar zijn advocaat Thijs Geerdink wil hier verder niet op ingaan.

Teckel Felix

Een van de zaken die door het rechercheteam wordt onderzocht is een opmerkelijk incident, waarbij de kleinzoon betrokken was en waardoor zijn kleding besmeurd zou zijn geraakt met bloed. Dat zou zijn gebeurd toen hij probeerde te voorkomen dat huisteckel Felix geraakt zou worden door een naderende auto.

De kleinzoon zou daarbij op straat voor de hond zijn gesprongen en daarbij gewond zou zijn geraakt, zo beschreef zijn moeder uitvoerig op Facebook. De volgende middag werd het levenloze lichaam van zijn opa gevonden. De kleinzoon werd enkele dagen later al aangehouden.

Vervolg

De volgende pro-formazitting wordt begin april gehouden. De inhoudelijke behandeling staat vooralsnog voor eind juni op de rol. Omdat de verdachte minderjarige was ten tijde van het misdrijf, wordt de zaak door de kinderrechter achter gesloten deuren behandeld.