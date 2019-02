Daders op de vlucht na woningoverval in Enschede

Vanavond heeft er op een overval plaatsgevonden op een woning in Enschede. Nog onbekende daders overvielen een woning aan de Faradaystraat.

Na hun actie vertrokken de daders, van wie de politie vermoed dat ze met z'n drieën waren. De politie doet op dit moment onderzoek in de buurt en heeft de omgeving afgezet voor onderzoek.

Het is onduidelijk of de overvallers iets hebben buitgemaakt. De politie kon evenmin iets zeggen over de gemoedstoestand van de bewoners van het huis.