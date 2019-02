Ter Avest na dit seizoen weg bij Staphorst, Schra tekent voor achtste seizoen

Ferdi ter Avest gaat na de zomer op zoek naar een nieuw club. De geroutineerde buitenspeler vertrekt na één seizoen alweer bij Staphorst dat nog op zoek is naar een nieuwe trainer. Mark Schra heeft zijn contract met een jaar verlengd.

Ferdi ter Avest speelde dit seizoen alle wedstrijden bij de koploper uit de Hoofdklasse B en was daarin zes keer trefzeker. Vorige zomer kwam hij over van SVZW. "De TC en Ferdi hebben met elkaar gesproken en het (nog niet concrete) perspectief wat er voor Ferdi is geschetst heeft hem doen besluiten op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. Afgelopen jaar is Ferdi op het laatste moment de selectie komen versterken en we hebben destijds ook afgesproken om elk jaar opnieuw te evalueren", laat de technische commissie van de club weten.

Schra en Maats

Staphorst heeft wel overeenstemming bereikt met Mark Schra. De 25-jarige middenvelder gaat alweer zijn achtste seizoen in bij de club. Ook heeft de club doelman Jorick Maats aangetrokken. De keeper komt over van de beloften van PEC Zwolle waar hij deze winter mocht vertrekken. De afgelopen periode trainde Maats al mee in Staphorst.