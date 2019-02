Landstede Basketbal voor vierde keer in historie naar bekerfinale

Landstede Basketbal heeft zich geplaatst voor de finale van het bekertoernooi. In een spannende return werd in Zwolle na rust afgerekend met Dutch Windmills uit Dordrecht: 91-87.

Het heenduel tussen beide ploegen eindigde in eerste instantie onbeslist (73-73), maar na protest ging de zege uiteindelijk toch naar Zwolle. Een punt van Dutch Windmills was ten onrechte goedgekeurd waardoor de winst werd toegekend aan Landstede Basketbal: 72-73.

Bezoekers beginnen sterk

In Zwolle was die kleine voorsprong al snel vergeven. De bezoekers begonnen scherp aan het duel en pakten in het eerste kwart een voorsprong van acht punten (18-26). In het derde kwart vocht Landstede Basketbal zich terug in het duel en werd de basis gelegd voor de zege. Door het derde kwart met maar liefst 31-15 te winnen had de ploeg uit Zwolle plots een dikke voorsprong te pakken (69-59).

Spanning

In de slotfase werd het nog even flink spannend toen de ploeg uit Dordrecht zich terugvocht tot 83-82. Door scores van Sherron Dorsey-Walker, Ralf de Pagter en Kaza Kajami-Keane trok Landstede de wedstrijd uiteindelijk toch naar zich toe.

Vierde finale

Voor Landstede Basketbal is het de vierde bekerfinale in de clubhistorie, maar wel de eerste die het in eigen huis mag gaan spelen. Alle finales gingen tot nu toe verloren. MPC Capitals (2005), EifelTowers (2012) en Donar (2017) bleken in de eindstrijd te sterk. In de finale wacht de winnaar van het duel tussen ZZ Leiden en Donar. De ploeg uit Groningen moet zaterdag in eigen huis een 66-71 achterstand goedmaken. Landstede Basketbal ontmoet de winnaar van dit duel op 31 maart in Zwolle.