Grolsch stapt naar rechter om Kordaat-biertje van Lidl Het Kordaat-bier van Lidl (Foto: Lidl) Het Kornuit-bier van Grolsch (Foto: Grolsch)

Het biertje Kordaat van Lidl is dusdanig in het verkeerde keelgat geschoten bij Grolsch, dat de bierbrouwer uit Overijssel naar de rechter stapt. Kordaat zou te veel lijken op Kornuit, een biertje van Grolsch. Het AD meldt dat de brouwer wil dat Lidl per direct stopt met de verkoop ervan.

Drie maanden geleden presenteerde Lidl het bier Kordaat. De naam is niet het enige dat lijkt op het Kornuit van Grolsch. Het etiket en het lettertype waarmee de naam van het bier is geschreven, doen sterk denken aan de Grolsch-variant. Vanmiddag stonden Grolsch en Lidl tegenover elkaar in de rechtszaal in Rotterdam. "Wij bouwen al sinds 2013 zeer zorgvuldig aan de merknaam Kornuit", tekende het AD op uit de mond van woordvoerder Koert van 't Hof van Grolsch. "Lidl lift met Kordaat mee op onze marketinginspanningen en dat brengt ons merk fundamenteel schade toe. Dit is verwarrend voor consumenten." Over twee weken doet de rechter uitspraak. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33