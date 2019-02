Een op de vier rijdt te hard tussen Zwolle en Hasselt

Tijdens een radarcontrole op de N331 tussen Hasselt en Zwolle heeft de politie vanavond bijzonder veel boetes uitgedeeld. Een kwart van alle passerende bestuurders reed sneller dan de toegestane 80 kilometer per uur.

In totaal mat de politie de snelheid van 617 passanten. Maar liefst 152 daarvan reden met een te hoge snelheid. De hoogst gemeten snelheid was 147 kilometer per uur, wat betekent dat deze bestuurder 67 kilometer per uur te hard reed.