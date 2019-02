Deel dit artikel:













Auto vliegt in brand op A1 bij Deventer Autobrand langs A1 bij Deventer (Foto: News United / Jan Willem Klein Horstman) Autobrand langs A1 bij Deventer (Foto: News United / Jan Willem Klein Horstman)

Op de A1 bij Deventer is vannacht een auto al rijdend in brand gevlogen. De bestuurder kon het voertuig net op tijd op de vluchtstrook zetten, waarna de auto in brand vloog. De brandweer was snel op de plek van de brand, maar kon niet voorkomen dat het voertuig aan de voorkant volledig uitbrandde.

De bestuurder hoorde het een en ander tikken in de auto, waarna de stuurbekrachtiging en de remmen uitvielen. Met de handrem wist de automobilist de auto uiteindelijk tot stilstand te brengen. Daarna ontstond brand onder de motorkap. De rechterrijstrook was tijdens de afhandeling van het ongeluk afgesloten. De auto is total loss en is door een bergingsbedrijf meegenomen.