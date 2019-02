Snorfietser met te veel drank op veroorzaakt ongeluk in Wierden

Een beschonken snorfietser heeft begin deze week een ongeluk veroorzaakt in Wierden. De 27-jarige man botste op de Almelosestraat tegen een auto.

De politie laat vandaag weten dat uit onderzoek is gebleken dat de snorfietser geen voorrang had verleend aan de auto. De man was onder invloed van alcohol.



Op het politiebureau deed hij een blaastest, waaruit bleek dat hij een bloedalcoholgehalte van 0,84 promille had. De man was een beginnend bestuurder, voor wie maximaal 0,2 promille is toegestaan.

Zijn rijbewijs is ingevorderd en er is proces-verbaal tegen hem opgemaakt.